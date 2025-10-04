İstanbul'a atanan yeni İl Müftüsü Emrullah Tuncel kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Prof. Dr Safi Arpaguş'tan sonra İstanbul Müftülüğüne Doç Dr Emrullah Tuncel atandı. Peki Emrullah Tuncel kimdir?

Emrullah Tuncel, aslen Tokat/Niksarlı olup 1981 yılında İstanbul Tuzla’da dünyaya geldi. İstanbul’da hafızlığını tamamladıktan sonra Arapça, Kıraat ve İslami ilimler eğitimi aldı.

2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisansını tamamladı.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2019 yılında ise aynı üniversitede Tefsir Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 12 yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Aynı zamanda muhtelif örgün eğitim kurumlarında ve STK’larda eğitim danışmanlığı yapmakta olup tefsir, kıraat, tecvid, hafızlık, eğitim ve üstün zekâlı öğrencilerin din eğitimi alanlarındaki çalışmalarına ve seminerlerine devam etmektedir.

Yayınlanan eserleri/Akademik Çalışmaları

Ebü'l-Kâsım el-Belhî (Kâ‘bî)'nin Kur'an Ayetlerini Yorumlama Usûlü

Kur’an Öğretiminde Metodoloji (Strateji-Yöntem ve Teknikler)

Harf Telaffuzu Ses Kullanımı ve Okuyuş Keyfiyeti Açısından KIRAAT/TİLAVET USULLERİ

Hasan b. Ali el-Ahvâzî'nin Taksimatına Göre Kırâat Üslupları

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

“Kur’an Tilavetinde ve Kıraat İlminde İşbâ‘”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/2 (2023), 848-872.

“Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Öğrencilerinin Kur'an Okuma ve Tecvid Dersine Yönelik İlgi, Hazırlık, Algı, Tutum ve Beklentileri -MÜİF Ölçeğinde-”. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/24 (2023), 723-753.

“Örgün Eğitim Eşliğinde Hafızlık Deneyimine Dair Nitel Bir Araştırma: İlk Emir Koleji Örneği”. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/1 (2022), 233-261.

“Kur’an Tedrisatında Harf Taliminin Önemi ve Usûlü”. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 7/1 (Ocak, 2021): 372-397.

“İlk Dönem Tecvid Eserlerinin Teşekkülünde Lahn Olgusunun Etkisi”. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59/59 (Aralık, 2020): 105-129.

“Mu‘tezilî Müfessir Ebu’l-Kāsım el-Belhî’nin Kıraatlere Yaklaşımı”. Gümüşhane İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/17 (Ocak, 2020): 1-19.

Uluslararası Sempozyum tam metin bildiri

“Nitelikli Kur’an Tilavetinin ve Eğitiminin Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları”. 8th International Conference on Social Sciences and Humanities (ISPEC-2021) Tam Metin Kitabı (December/Aralık 24-25, 2021). ed. Hülya Hamurcu-Ferit Yücebaş. (Bingöl: ISPEC Yayınları 2021), 304-325.

“Çocuklara Yönelik Cami ve Kur’an Kursu Hizmetlerinin Etkin Kılınmasında Kur’an Öğreticilerine Yönelik Teklifler”. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Peygamberimiz ve Çocuk Tam Metin Kitabı (Kasım 6-8, 2020). (İzmir: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2020), 957-983.

“Allah ve Rasülüne Vefanın En Müşahhas Örneği: Kur’an’a Vefa”. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Peygamberimiz ve Vefa Toplumu Tam Metin Kitabı (Ekim 29-31, 2021). (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2022), 288-318.

“Örgün Eğitim Kurumlarındaki İslam Eğitimine Yönelik Bir Yöntem Teklifi: Temsîlî/Metaforik Anlatım” (Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2018)

“Aslın Aktarılmasında Usulün Önemi: Yeni Neslin Dilini Din Diliyle Buluşturmak” (I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10-12 Ekim, 2019)

“İlahiyat Öğrencilerini Mesleki Hayata Hazırlama Bağlamında Kur'an Okuma Becerisini Geliştirmenin Önemi ve Usulleri”, Türkiye’de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi, Ekim, 2024.