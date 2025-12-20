İstanbul'a kar müjdesi: Yılbaşında kent beyaza bürünecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış geldi, havalar soğudu ancak Megakent'e henüz kar düşmedi.

Ülkenin özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimleri sıcaklıkların düşmesiyle karla buluşurken, Marmara, Ege ve Akdeniz ise beyaz örtüden mahrum kaldı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Yılbaşına da sayılı günler kala, milyonların merak ettiği soru ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" oldu.

Meteoroloji uzmanları, yılın ilk kar yağışı için İstanbullulara müjdeyi verdi.

Sıcaklıkların düşmesinde asıl kırılmanın 22 Aralık'tan itibaren başlayacağını belirten uzmanlar, 28 Aralık'tan itibaren kuzeyden soğuk hava girişi öngörüyor.

İSTANBULLULAR YILBAŞINI BEYAZ ÖRTÜYLE KARŞILAYACAK

29-30 Aralık'ta yağmurdan kara dönüşebilecek yağışlar, İstanbul ve Marmara başta olmak üzere kuzey ve doğu kesimleri etkileyecek.

Uzmanlar İstanbul ve Marmara'ya düşecek karın 1-2 Ocak tarihlerine kadar süreceğini öngörürken, İstanbullular yılbaşına beyaz bir manzarayla girecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek.

Ülkenin büyük kısmında az bulutlu, parçalı bulutlu veya yer yer yağışlı bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GÜNEŞLİ BİR GÜN GEÇİRECEK

Bugün ülke genelinde hava çoğunlukla güneşli ve az bulutlu olacak.

Yağış beklenmezken, kuzeybatı kesimlerde hafif rüzgarların etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde 12-20, Ege'de 14-20, Akdeniz'de 15-21, İç Anadolu'da 10-17, Karadeniz'de 12-18, Doğu Anadolu'da 5-12, Güneydoğu Anadolu'da ise 10-18 derece civarında ölçülüyor.

SICAKLIKLAR STABİL KALACAK

Pazar günü güneşli hava sürerken, güneybatı kesimlerde yağış beklentisi yüksek.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, İç Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde gece don olaylarına karşı uyarı yapıyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü Orta Akdeniz'den gelen yağışlar artıyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in batısında yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların düşüş göstererek, 8-18 derece aralığında olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR

Salı günü yağışlar doğuya kayıyor, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu kesimlerde devam ediyor.

Yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların 6-16 dere civarında olacağı tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE AÇIK BİR HAVA BEKLENİYOR

Çarşamba günü hava yeniden açılıyor, çoğu bölgede güneşli veya parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 9-17 dereceye yükseleceği düşünülürken, yağış ise büyük ölçüde çekiliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

20 Aralık Cumartesi:

21 Aralık Pazar:

22 Aralık Pazartesi:

23 Aralık Salı:

24 Aralık Çarşamba: