Kocaeli'de Rus İHA'sını baltayla düşürdü: Korkudan yanaşamadım

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda düşen Rus yapımı Orlan sınıfı insansız hava aracı (İHA), yerel bir vatandaş tarafından baltayla ağaçtan indirildi.

Olayı yaşayan 'İsmail Amca', Kocaeli Gazetem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Furkan Çalışkan'a verdiği röportajda detayları paylaştı.

"RUS İSTİHBARAT İHA'SI"

Röportajda Furkan Çalışkan, İHA'nın kırmızı yıldız işaretini göstererek, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi bu kırmızı işaret, Rus ordusunun malı olduğunu işaret ediyor. Orlan sınıfı bir insansız keşif, gözlem ve istihbarat İHA'sı."

"KORKUDAN YANAŞAMADIM"

Yanında duran İsmail Amca ise baltayla İHA'yı nasıl indirdiğini şöyle anlattı:

Tarlam vardı, tarlaya inerken aşağı yukarı 300 metre kala üzerimde bir ses geldi. Sese baktım, çok aşağıya inmişti. Ben hızla düşeceğini fark ettim zaten. Az indim baktım, 100 metre üstünde orman vardı. Ormana çarparak... Üzerinde kamerasının çalıştığını görmedim de, motosiklet gibi cereyan veriyordu. Yanaşamadım da; korkudan yanaşamadım.

"ÇALIŞMA SAATİMİ DE KAÇIRMADIM"

İsmail Amca, İHA'yı gördükten sonra yaptıklarını ise, "Gördüğümden sonra tekrar tarlama indim, biraz çalıştım 2-3 saat. Tekrar akşama işi bıraktıktan sonra tekrardan geldim. Korkudan yaklaşmadık, yine 'zırıldıyordu', ses yapıyordu yani." sözleriyle ifade etti.

İsmail Amca, Çalışkan'ın "Yani İsmail Amca sen burada İHA düşmüş, bunu gördün, baltayla buna daldın. Sonra tarlaya çalışmaya gittin." sözlerine ise şöyle "Saatimi de kaçırmadım; çalışma saatimi..." ifadeleriyle gülerek yanıtladı.

İSMAİL AMCA SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Olayın nasıl gerçekleştiği konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, İHA'nın nasıl Kocaeli'ye ulaştığı merak konusu oldu.

İsmail Amca'nın cesur ve pratik yaklaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı.