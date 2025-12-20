Abone ol: Google News

Saatler kaldı! 21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık gündönümü özellikleri...

Yılın en kısa günü olarak bilinen 21 Aralık gündönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Gündönümünde gece–gündüz süreleri değişirken, mevsimsel geçişler de resmen başlıyor. İşte, 21 Aralık'ta ne olacak sorusunun yanıtı...

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 09:08
  • 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü yaşanır.
  • Bu tarihte en uzun gece ve en kısa gündüz görülür, güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik düşer.
  • 21 Aralık'tan sonra gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

Arama motorlarında ve sosyal medyada 21 Aralık gündönümü trendler arasına girdi.

Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilen bu özel tarihte doğa ve günlük yaşamla ilgili birçok değişiklik yaşanıyor.

Vatandaşlar, 21 Aralık’ta neler olacağını ve gündönümünün özelliklerini araştırıyor.

Peki; 21 Aralık'ta ne olacak, ne yaşanacak? İşte özellikleri...

21 ARALIK GÜNDÖNÜMÜ NEDİR

21 Aralık’ta Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü yaşanır. Bu tarihte gece en uzun, gündüz ise en kısa süresine ulaşır.

Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşer ve bu durum kış mevsiminin resmen başlaması anlamına gelir.

21 Aralık’tan sonra gündüz süreleri uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

Güney Yarımküre’de ise bunun tam tersi yaşanır; yaz gündönümü gerçekleşir ve en uzun gündüz görülür.

