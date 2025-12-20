Saatler kaldı! 21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık gündönümü özellikleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arama motorlarında ve sosyal medyada 21 Aralık gündönümü trendler arasına girdi.

Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilen bu özel tarihte doğa ve günlük yaşamla ilgili birçok değişiklik yaşanıyor.

Vatandaşlar, 21 Aralık’ta neler olacağını ve gündönümünün özelliklerini araştırıyor.

Peki; 21 Aralık'ta ne olacak, ne yaşanacak? İşte özellikleri...

21 ARALIK GÜNDÖNÜMÜ NEDİR

21 Aralık’ta Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü yaşanır. Bu tarihte gece en uzun, gündüz ise en kısa süresine ulaşır.

Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşer ve bu durum kış mevsiminin resmen başlaması anlamına gelir.

21 Aralık’tan sonra gündüz süreleri uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

Güney Yarımküre’de ise bunun tam tersi yaşanır; yaz gündönümü gerçekleşir ve en uzun gündüz görülür.