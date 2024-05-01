Saraçhane'de güvenlik önlemleri: 42 bin polis görevde Taksim'e giden tüm yolları bariyer ve TOMA'larla kapatırken Saraçhane'de hareketlilik başladı. Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri meydanda toplanmaya başlarken alana girmek isteyenler üst aramasından geçirildi.

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ensonhaber.com

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta kutlanıyor...

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması yapmıştı.

Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını açıkladı.

Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.

Taksim'e izin çıkmadı: Saraçhane'de toplanmalar başladı

Yaşananların ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.

Saraçhane'nin çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, araçlar trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Çevik kuvvet ve TOMA'lar Bozdoğan Kemeri'nin altında

Saraçhane Meydanı girişine kurulan noktalarda, polis ekipleri bu bölgeye gelenlerin üst aramasını yapıyor.

Aramanın ardından sivil girişine de izin verilen meydanda, TOMA gibi polis araçları konuşlandırıldı.

Unkapanı istikametinde Bozdoğan Kemeri'nin altına çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi.

42 binin üzerinde polis mesaide

Kapatılan Unkapanı istikametine geçmek isteyenlere izin verilmiyor.

Öte yandan 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak" ifadelerini kullandı.