İstanbul'da 1 Mayıs trafiği: Yollar bomboş kaldı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılırken sabah saatlerinde Megakent'te trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde seyretti.

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İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı...

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi.

Trafik rahatladı

1 Mayıs nedeniyle resmi tatil uygulanırken, İstanbul'da da trafik rahatladı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, gidecekleri yere kolayca ulaştı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.

Sabah saat 05.30’da polis ekipleri, trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı.

Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklara araçlar alınmazken sürücüler ise alternatif güzergahlara sevk edildi.

Yollar bomboş kaldı

Alınan tedbirler sonrası ise sabah saatlerinde yollar bomboş kaldı.

Özellikle akşam saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği, en düşük seviyelerini gördü.

Yoğunluk yüzde 20'yi geçmedi

Trafik yoğunluğunun en yoğun olduğu saatler olan 07.00-10.00 arasında trafik yoğunluğu yüzde 20'nin üzerine çıkmadı.

Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.