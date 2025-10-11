İstanbul'da 3 büyük AVM günlük kazancını Gazze'ye bağışlayacak

İstanbul'da 3 büyük AVM'deki esnaflardan alkışlanacak hareket...

İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağaza sahipleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 12 Ekim'de elde edecekleri kazançlarını Filistinlilere bağışlayacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası gerçekleştirilecek.

3 BÜYÜK AVM KAZANÇLARINI GAZZE'YE BAĞIŞLAYACAK

Kampanya kapsamında 11-12 Ekim Pazar günü Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden, Kağıthane'deki Axis Kağıthane ve Eyüpsultan'daki Axis İstanbul'daki mağaza sahiplerinin kazançlarını Gazze'ye bağışlayacakları bir etkinlik düzenlenecek.

HEDEF: DAHA BÜYÜK BİR SEFERBERLİĞE DÖNÜŞTÜRMEK

Filistin bayraklarıyla süslenecek AVM'lerde, "Gazze" temalı sergi de açılacak.

Esnafın dayanışma ruhuyla başlatılan girişimin, Türkiye geneline yayılarak daha geniş yardım seferberliğine dönüşmesi hedefleniyor.

AVM'lerde bugün kurulan "Hayır Çarşısı"nda da ziyaretçiler bağış yapabilecek.

3 AVM'DE BAŞLATILAN KAMPANYAYA 2 HAFTADA 73 MAĞAZA KATILDI

Etkinlik koordinatörü Ömer Faruk Serdar, kampanya çalışmalarını esnafın çağrısıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırıma İstanbul esnafının duyarlılık gösterdiğini belirten Serdar, "'Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü' başlığı altında başlattığımız farkındalık çalışması, ülkemizde birçok esnafı harekete geçirdi. Bu farkındalık çalışması çok ciddi anlamda ses getirdi. Burada biz Gazze başlığı altında çok farklı kitlelere ulaşmış olduk. Bu çalışmanın akabinde yeni çalışmamız esnaftan ziyade AVM'ler oldu. Bu sefer Üsküdar'da yapmış olduğumuz çalışmayı duyan mağaza sahipleri, bizlere çağrı yaptı. Halihazırda 3 AVM'de başlattığımız farkındalık çalışmamız, yaklaşık olarak 2 haftalık kısa süre içerisinde 73 mağazaya ulaştı." dedi.

"HALKIMIZIN ÇOK BÜYÜK DESTEK VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Hayır Çarşısı" etkinliğine 27 STK'nin katıldığını bildiren Serdar, "Beraberinde sanat eserleri, atölyeler ve çocuk sanat etkinlikleri olacak. Bu çalışmaya halkımızın çok büyük destek vereceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"ONLARLA İMKANLARIMIZI PAYLAŞARAK DESTEK OLMAYA MECBURUZ"

Mağaza sahibi Ömer Sultan Gümüşbaş ise 11-12 Ekim'de düzenlenecek kampanyada bir günlük kazançlarını memnuniyetle Gazze'ye bağışlayacaklarını söyledi.

Gümüşbaş, "Gazze'deki hayatları görüyoruz. Onlarla imkanlarımızı paylaşarak destek olmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

"KAZANCIMIZ GAZZE'DEKİ AŞEVİNDE SICAK YEMEK DAĞITILMAK ÜZERE PAYLAŞILACAK"

İslami motiflerin işlendiği ürünlerin satıldığı "Kudüslü Dükkanı"nın temsilcisi Merve Esma Akbulut, tüm kalpleriyle Gazze'nin yanında olduklarını söyledi.

Üsküdar'da düzenlenen "Gelirimi Gazze'ye bağışlıyorum" kampanyasıyla çok güzel bir adım atıldığını dile getiren Akbulut, "Bu aynı programın AVM ayağı. Birkaç AVM'de de benzer çalışmalar şu an yapılıyor. Bugün burada 'Kudüslü Dükkanı' ve diğer ekip arkadaşlarımızla elde ettiğimiz kazancımız Gazze'de aşevinde sıcak yemek dağıtılmak üzere paylaşılacak. Boykot için AVM'ler çok önemlidir. Burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Gazze'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"HER ZAMAN GAZZE'NİN YANINDAYIZ"

Mavi Marmara Özgürlük ve Yardımlaşma Derneğinden Bedirhan Güneş, Hayır Çarşısı'nda yerlerini aldıklarını kaydederek, "Burada toplanan bütün bağışları Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize yollayacağız. Her zaman Gazze'nin yanındayız." diye konuştu.

GAZZE'YE DESTEK MESAJLARI

Deniz Feneri Derneği temsilcisi İrem Aşkın, tüm duaları ve gayretleriyle Gazze için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Restoranın çalışanı Meryem Sena Yılmaz, Gazze'yle ilgili yardım kampanyası için bugünkü hasılatlarını bağışlayacaklarını bildirdi.

Giyim mağazasının sorumlusu Adem Yılmaz, Gazze'de 2 yıldır yaşanan olaylardan dolayı acı çektiklerini anlattı.

Yılmaz, AVM'de faaliyet gösteren firmaların da bu anlamlı kampanyaya destek verdiğini vurguladı.

EL EMEĞİ BİLEKLİKLERLE KERMESE BAĞIŞ

Yeşilaydan Gülhatun Çimenoğlu, Gazze'nin kurtulmasını, savaşın durdurulmasını istediklerini ifade etti.

Gazze için kermes açtıklarını belirten Çimenoğlu, ördükleri bileklikleri dağıttıklarını, insanların da bu yolla kermese bağış yaptığını söyledi.

"HEP BİRLİKTE GAZZE'YE UMUT OLMAK DİLEĞİYLE YOLA ÇIKTIK"

Çarşıda hat sanatıyla hazırladığı tabloları satışa sunan Necla Güner Bağış da ellerinden geldiğince Gazze'ye destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanların biraz daha duyarlı, hassas olup boykota, sergilere ve kermeslere değer vermesini isteyen Bağış, "(Bizden başka kimseleri yok) diye düşünüyordum ama Avrupa da bizimle birlikteymiş. Bunu gördük. Hep birlikte Gazze'ye umut olmak dileğiyle yola çıktık. İnşallah yolumuz baki olur." dedi.

Kampanya kapsamında, söz konusu AVM'lerdeki mağazaların yarınki gelirleri de Gazze'ye bağışlanacak.