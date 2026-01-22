İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunu...

Megakentte mesai bitiminde etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beylikdüzü mevkilerinde yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de araçlar yavaş ilerledi.

KÖPRÜLER KİLİTLENDİ

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinde trafik ağır ilerlerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oldu.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyretti.

Karaköy ve Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ataşehir ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Kavacık'tan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA YOĞUNLUK

Şile Otoyolu'nda Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 83'E KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 ölçüldü.