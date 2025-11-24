İstanbul'da başıboş sokak köpeklerine ilişkin yeni karar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili İstanbul'da yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.

Daha önce birçok vatandaşın yaralanmasına ve ölmesine neden olan başıboş sokak köpeklerini beslemek İstanbul'da yasaklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı bir açıklama yapıldı.

KÖPEKLERİN TOPLANMASINA DEĞİNİLDİ

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemler düzenlenmiş olup yerel yönetimlere görev ve sorumluluklar verilmiştir" denilen açıklamada "sahipsiz köpeklerin toplanmasına" değinildi.

KONTROLSÜZ BESLENMEYE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Ayrıca açıklamada, "sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" sözlerine de yer verildi.

"HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN..."

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: