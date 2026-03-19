İstanbul'da bayram arefesinde yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lerden yüzde 22'lere kadar düştü.
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala İstanbul'da alışık olmadığımız bir manzarayla karşılaşıldı..
Bayram arefesinde mega kentte yollar boş kaldı..
Okulların ara tatiliyle Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesi sonucu İstanbul'da birçok kişi kenti erken terk etti.
Şehirden çıkan vatandaşların etkisiyle ana arterler ve bağlantı yollarında gözle görülür şekilde bir rahatlama yaşandı.
YOĞUNLUK YÜZDE 22'YE KADAR DÜŞTÜ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 22 seviyelerine kadar geriledi.
