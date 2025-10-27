- İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- AKOM ve İstanbul Valiliği, yağışların salı gününe kadar etkili olabileceğini belirtti.
- Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 10 derece düşüşle 15-17 dereceye geriledi.
Megakentte beklenen sağanak geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Silivri ve Küçükçekmece’de şimşeklerin çaktığı anlar kameraya yansıdı.
FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
Yer yer fırtına da sağanak yağışa eşlik ediyor.
Şiddetli yağışın salı gününe kadar etkili olacağı belirtiliyor.
AKOM UYARMIŞTI
AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti
Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına gerileyeceği tahminine yer verilmişti.