İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

Megakentte beklenen sağanak geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Silivri ve Küçükçekmece’de şimşeklerin çaktığı anlar kameraya yansıdı.

FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Yer yer fırtına da sağanak yağışa eşlik ediyor.

Şiddetli yağışın salı gününe kadar etkili olacağı belirtiliyor.

AKOM UYARMIŞTI

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti

Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına gerileyeceği tahminine yer verilmişti.