İstanbul'da bin 800 polisli operasyon: 215 gözaltı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişileri yakalamak için harekete geçen güvenlik güçleri, haklarında onlarca yıl ceza bulunan 215 kişiyi yakaladı. 86 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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DHA

Yurt genelinde asayiş ve huzuru bozan şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri İstanbul'da kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

1800 polis katıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü kişileri yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyona, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin de aralarında bulunduğu 900 ekipte bulunan toplam bin 800 polis katıldı.

215 kişi yakalandı

Ekipler, tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 86 kişi ile mahkemeler tarafından arandıkları belirlenen 129 kişi olmak üzere toplam 215 şüpheli gözaltına alındı.

86 kişi tutuklandı

Haklarında kesinleşen hapis cezaları bulunan 86 şüpheli Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra cezaevlerine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise arandıkları adliyelere gönderildi.

Polis operasyonunda yakalanan bazı şüpheliler ve cezaları;

Dudu U. (16 ayrı suçtan aranması ayrıca Hırsızlık suçundan 40 Yıl kesinleşmiş hapis cezası)

Musa K. (Birden Fazla kişi ile Tehdit suçundan 20 Yıl 10 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası)

Hakan Ö. (Uyuşturucu Madde Ticareti yapma suçundan 15 Yıl 2 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası)

Yavuz A. (Ruhsatsız Silah Ticareti suçundan 15 yıl 1 ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)