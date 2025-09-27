İstanbul'da bir işletmedeki müstehcen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli yakalandı

İstanbul'un en turistik bölgelerinden biri olan Sultanahmet'te bulunan bir eğlence mekanında çekilen görüntüler, sosyal medyayı salladı.

Görüntülerde, turist olduğu öne sürülen bir kadının, mekanda çalıştığı bilinen şahsın uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

"MARMARİS, İSTANBUL'A SIÇRADI"

O anların kayda alınarak paylaşılması kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkiye yol açtı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Sosyal medya kullanıcıları tarafından, işletme ve çalışan adeta 'linç'lendi.

Görüntülerin ardından harekete geçen ekiplerin işletmeyi mühürlediği bildirildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ŞAHIS DA YAKALANDI

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır.

"İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİR"