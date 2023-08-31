İstanbul'da bir kadının başörtüsünü açmaya çalışan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı Marmaray’da bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelinin yakalanması için emniyete talimat verildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da dün, 28 Şubat zihniyetini ortaya çıkaran bir olay meydana geldi.

Megakent'in en işlek toplu taşıma araçlarından birisi olan Marmaray'da kayda geçen görüntüler pes dedirtti.

Tren seyir halindeyken bir şahıs, yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı.

Yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı

Bunun üzerine Marmaray’da bulunan bir genç ise duruma tepki gösterdi.

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu tepki üzerine kadının ise "Kolunu kırarım." şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Yaşananların kayda alınmasının ardından video, sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda kadının tutumuna ve sözlerine tepki üstüne tepki yağdı.

Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Öte yandan bu sabah saatlerinde olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelinin yakalanması için emniyete talimat verildi.