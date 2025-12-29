RTÜK, Yalova'daki operasyon ile ilgili geçici yayın yasağı getirme sebebini açıkladı

Yalova'da yüreklerimizi yakan olay...

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı.

3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirmişti.

Yapılan yeni açıklamada kararın sebebi duyuruldu.

"KARAR KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI AMACIYLA ALINMIŞTIR"

Söz konusu paylaşımlara idari yaptırım yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 29.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen IŞİD terör örgütü üyelerine yapılan operasyon kapsamında; olayla ilgili sesli, yazılı ve görsel basında yapılan yayınların soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte olması nedeniyle, söz konusu olayla ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü, paylaşım ve benzeri yayınların yapılmaması, mevcut içeriklerin ise derhal yayından kaldırılmasına karar verilmiştir.



Yayın yasağı; soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve toplum güvenliğinin korunması, güvenlik güçlerimizin görevlerini etkin ve güvenli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla alınmış olup, bağlayıcı niteliktedir. Bu kapsamda; olay yerinden yayın yapılması, operasyonun seyri, güvenlik güçlerinin konuşlanma ve müdahale yöntemleri ve soruşturma sürecini etkileyebilecek her türlü görüntü, ses ve bilginin, resmi makamlar dışında herhangi bir kaynakla yayımlanması açıkça yasaktır.



Yayın yasağına aykırı yayınların tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üst Kurulumuz tarafından idari yaptırım uygulanacağı, ihlal fiillerinin ayrıca değerlendirilerek müeyyide süreçleri gecikmeksizin uygulanacaktır