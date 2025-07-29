İstanbul'da CHP belediyeciliği: Beşiktaş'ta çöp dağları görüntülendi

CHP'li belediyelerin sorunları bitmek bilmiyor.

Bir yanda yolsuzluklar, akraba kayırma ve rüşvet sarmalına giren belediyelere operasyon üzerine operasyon düzenlenirken bir yandan da finansal anlamda kötü yönetilen belediyeler, grevlerin merkezi oldu.

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi de onlardan biri.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTI

DİSK Genel-İş Avrupa 1 No’lu Şube üyesi Beşiktaş Belediyesi işçileri 2,5 aydır maaşlarını alamıyor.

Geçtiğimiz günlerde belediyeye uyarıda bulunan işçiler, ücretleri yine ödenmeyince iş bırakma kararı aldı.

Belediyenin sağlık dışı birimleri iş bıraktı.

BEŞİKTAŞ SOKAKLARINDA ÇÖP DAĞLARI

Bu eylem hemen sokağa yansıdı.

Zaten çöp ve çamurla anılan CHP'li belediyeler, yine benzer bir manzara ile gündem oldu.

Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler, çöp dağları oluşturdu.

Beşiktaş'ta yaşayan bir İstanbullu, ilçedeki son durumu görüntüledi.

"HER YER PİSLİK"

Oluşan çöp dağlarını telefon kamerası ile kaydeden İstanbullu, "Yıl 2025 Beşiktaş Belediyesi'nin pislikleri...Her yeri çöp basmış, her yer çöp dağları. Her yeri koku basmış. İşçiler grevde. Emekçilerin maaşını vermezsen böyle ortalığı pislik götürür." ifadelerini kullandı.

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