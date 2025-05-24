İHA

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan ve daha önce 3 kez boşaltılan çöp ev, komşuların artan şikayetleri üzerine yeniden tahliye edildi.

Ünal Koç isimli yaşlı adamın yaşadığı daireden belediye ekipleri tarafından bu kez 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Mahallede koku ve haşere sorunu yarattığı belirtilen ev, özellikle yaz aylarının gelmesiyle çevre sakinlerini bezdirdi.

Belediye ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda harekete geçerek adrese gitti ve Koç’un evinden hurda, çöp ve atık malzemeleri tahliye etti.

'TOPLAMIYORUM, PARA VERİP ALIYORUM'

Ev sahibi Ünal Koç, yaşananlara tepki gösterdi.

Evinin boşaltılmasına razı olmayan Koç, malzemeleri kendisinin toplamadığını, para vererek aldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Benden neden şikayet ediyorlarmış, şikayet eden çeker gider. Benim dairemde oturacak, benden şikayet edecek. Ben diyorum boşaltın evimi, onlar boşaltmıyor. Benim evim, benim malzemelerim, kim karışır. Ben zaten toplamıyorum, para verip alıyorum. Kim kime bedava veriyor? Koku oluyorsa alt kata baksınlar, daha dün fare attım. Etrafa ekmek çöp atıyorlar, fare ve böcek ondan oluyor. Ben o koku nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum.

'PİSLİKTEN EVİMİZE GİREMİYORUZ'

Mahalle sakini Abdullah Görücü ise çöp evin uzun süredir temizlik ve sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Görücü, Ünal Koç’un sosyal güvencesi olmadığını, akli dengesinin de yerinde olmadığını şu sözlerle anlattı:

Birkaç sefer evin boşaltıldığını gördüm. Sağdan soldan bir sürü malzeme topluyor eve getiriyor. Bu pislikten böcek de olur, fare de olur, yangın da çıkar. Evin içinde pislik var, böcek var, fare var. Bu adam çok gariban. Ne aylığı var, ne de sigortası var. Çocukları da bu adama bakmıyorlar. Hizmet etmiyorlar, para vermiyorlar, adam da hurda topluyor. Akli dengesi de yerinde değil, kendi kendine konuşuyor. Tedavi görmesi gerekiyor.

MÜLK ZENGİNİ AMA HURDA TOPLUYOR

Mahalledeki bazı vatandaşlar ise Ünal Koç’un aslında birçok daire ve arsaya sahip olduğunu ancak yine de hurdacılıkla geçinmeye çalıştığını ileri sürdü.

Belediyenin daha önce defalarca evi temizlemesine rağmen, kısa süre sonra eski haline döndüğü belirtildi.