İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yılbaşı operasyonu: 115 gözaltı

Terörle mücadele, yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı çalışmalara bir yenisi daha İstanbul'da eklendi.

DEAŞ'A YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yılbaşına günler kala emniyet güçleri tarafından, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı istihbaratı alındı.

Bu çerçevede, terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma neticesinde belirlenen 124 farklı adrese operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu saldırı hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerden 115'i yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Operasyonlara ilişkin yapılan basın açıklamasında ise şu sözler yer aldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında;



DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında ilimiz genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konulmuştur.



Şüphelilerden 115'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir.