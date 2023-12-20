Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı..
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar, aylarca oturdukları evleri kontrol ettirdi, kimileri de şehir değiştirdi.
Ancak bu durum bir süre sonra yeniden unutuldu.
Deprem kendini bu kez Marmara Bölgesi'nde hatırlattı..
En son Bursa Gemlik merkezli 5.1 ile Yalova Çınarcık merkezli yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil çevre illerden hissedildi.
Bunun üzerine gözler İstanbul'da beklenen büyük depreme yeniden çevrildi..
Deprem uzmanları ise konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaparken, bu durum polemiğe dönüştü.
Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Üşümezsoy: İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olmayacak
Burada açıklamalar yapan Prof. Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un "İstanbul’da 7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor” açıklamalarına değindi.
Naci Görür: Onu diyen bilim adamı değil
Marmara’daki fay hattının ölü bir fay olduğunu iddia eden Üşümezsoy'a yanıt veren Naci Görür, “Onu diyenler bilim adamı değil” dedi.
"İstanbul'da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir"
Görür, Candaş Tolga Işık'ın "Prof. Yazıyor adamın başında." tepkisine de şu ifadelerle yanıt verdi:
Titre taşımak sizi bilim adamı olduğunuz göstermez. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir.
İstanbul’da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir. Milyonlarca insanın can güvenliği noktasında bu kadar sorumsuz bu kadar bilgiye dayanmadan beyanat vermek yarın deprem olduğunda ölecek binlerce insanın günahını yüklenmek demektir.
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