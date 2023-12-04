Türkiye'nin deprem risk haritası: Tehlike altındaki bölgeler 485 diri fay hattı bulunan ülkemiz, deprem kuşağında yer alıyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, Marmara'da yaşanan son depremin ardından yeniden konuşuluyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye, deprem kuşağındaki ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

4 Aralık'ta Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Son sarsıntı, Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4.7 kilometre açığında kayıtlara geçti.

Deprem risk haritası tekrar gündemde

Ülkemiz, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Son büyük depremler ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu.

485 diri fay hattı var

Elde edilen veriler, Türkiye genelinde 485 diri fay hattının olduğunu söylüyor. Bu fayların, 5.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli barındırdığı belirtiliyor.

Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den bu yana 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı. Bunların 88'ini 6.5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler oluşturdu.

Türkiye'de özellikle 6.5 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 23 deprem çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı.

Diri fay sayısı 500'ü geçebilir

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Orhan Tatar, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de her an deprem üretebilecek aktif diri fay hatları bulunduğunu belirterek "Yeni birtakım çalışmalarla elde edilen verilerle diri fay sayısı belki 500'ü aşabilir." demişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler 'asrın felaketi'

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller şu şekilde:

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ.

Bölgedeki diri fay hareketliliği nedeniyle Gaziantep'te 6 Şubat'ta 6.6 büyüklüğündeki, Hatay'da 20 Şubat'ta 6.4 ve 23 Şubat'ta 5 büyüklüklerindeki, Niğde'de 25 Şubat'ta 5.3 büyüklüğündeki ve Malatya'da 27 Şubat'ta 5.6 büyüklüğündeki artçı depremler, felaketin etki alanını büyüttü.

Erzincan ayrıntısı: Dünyada yaşanan büyük depremlerden biri

Erzincan'da 27 Aralık 1939'daki 7.9 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremde, yaklaşık 33 bin vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 bin vatandaşımız da yaralandı.

Ayrıca 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri sayılıyor.

Türkiye'de kaydedilen en uzun deprem

Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 840 can kaybı yaşandı, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 45 saniye süren Gölcük depremi, Türkiye'de kaydedilen "en uzun deprem" olarak biliniyor.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğündeki deprem ise 30 saniye sürdü. Birçok ilde etkili olan deprem, Ukrayna'dan bile hissedildi. Bu depremde 894 can kaybı meydana gelirken, 2 bin 679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kaldı.