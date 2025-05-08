İstanbul'da depremin ardından konut fiyatları uçuşa geçti

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Marmara Denizi'nde yaşanan depremler, İstanbul'daki gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi...

23 Nisan’da meydana gelen ve en çok İstanbul’da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Büyüklüğü 3,0 ve üzerinde gerçekleşen sarsıntılar dikkate alındığında dün sabah ve öğle saatlerinde 3,1 şiddetinde 2 artçı kaydedildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Depremlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm, konut satışları, konut fiyatları, güvenli ilçeler gibi konular sıklıkla konuşulmaya başlandı.

KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Megakentte büyük ölçüde hissedilen depremin ardından, konut fiyatları ilçe bazında değişim gösterdi.

DEPREMİN EN FAZLA HİSSEDİLDİĞİ ŞEHİRLER

Depremin etkilerinin en fazla hissedildiği ilçelerde, nisan ayında konut metrekare fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

- Esenyurt: 26 bin 700 TL

- Silivri: 37 bin 800 TL

- Beylikdüzü: 37 bin 100 TL

- Avcılar: 38 bin 100 TL

- Küçükçekmece: 43 bin 300 TL

- Büyükçekmece: 45 bin TL

KARADENİZ KIYISINDAKİ FİYATLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'un Marmara fay hattına daha uzak konumda yer alan ve Karadeniz kıyısında bulunan ilçelerde ise konut fiyatları önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Bu ilçelerde metrekare fiyatları, güneydeki ilçelere kıyasla iki kat daha yüksek seyretti:

- Çatalca: 44 bin 300 TL

- Arnavutköy: 34 bin 100 TL

- Eyüpsultan: 59 bin TL

- Sarıyer: 124 bin 700 TL

- Beykoz: 85 bin 200 TL

- Şile: 74 bin 100 TL

MARMARA KIYISINDAKİ İLÇELERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA FARKLAR AÇILIYOR

Marmara Denizi kıyısındaki ilçelerle kıyaslandığında, Karadeniz kıyısındaki ilçelerdeki fiyat farkı dikkat çekiyor.

Örneğin, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde metrekare fiyatları sırasıyla 59 bin TL ile 124 bin 700 TL arasında değişiyor.

Oysa Marmara kıyısındaki Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih gibi ilçelerde fiyatlar, sırasıyla 94 bin 700 TL, 60 bin 300 TL ve 38 bin 800 TL olarak kaydedildi.

BOĞAZ VE MERKEZ İLÇELERDE FİYATLAR YÜKSELİYOR

İstanbul Boğazı çevresindeki merkez ilçelerde de fiyatlar yüksek seyrini sürdürüyor.

Beşiktaş ve Üsküdar gibi Boğaz'a yakın bölgelerde metrekare fiyatları sırasıyla 110 bin 800 TL ve 83 bin 300 TL olarak gerçekleşti.