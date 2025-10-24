İstanbul'da eğitime yağmur tatili

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Hem Meteoroloji hem de AKOM'dan yapılan uyarılar sonrası İstanbul Valiliği, yeni bir karar aldı.

Buna göre saat 16.00'dan sonra İstanbul'da, mağduriyet yaşanmaması için eğitime ara verildiği duyuruldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

"İSTEYEN VELİLER ÇOCUKLARINI OKULDAN ALABİLİR"

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır." denildi.

AKOM'DAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor." denildi.

CUMARTESİ SABAHA KADAR YAĞIŞ VAR

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'nin hava tahmin haritasında 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle:

"İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."