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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisi ile yoğun trafik oluşurken İBB'nin trafik haritasına göre 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.