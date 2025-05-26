İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu

DHA
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde, yağmurun da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış, sabah saatlerinde de İstanbul'da adeta çileye döndü.
YOĞUNLUK YÜZDE 76'YA ÇIKTI
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu.
Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.
İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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