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Haber Merkezi

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da saat 20.21'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son olarak da saat 20.33'te bu kez 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece'de gerçekleşen deprem, 7.01 kilometre derinlikte kaydedildi.

25 Nisan 2025 tarihinde saat 20.33’te Marmara Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 17.8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

PANİK YAŞANDI

Deprem, İstanbul’un batı ilçeleri başta olmak üzere çevre bölgelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik oluştu.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ÖZELLİKLERİ

Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [17.82 km]

Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih: 2025-04-25

Saat: 20:33:15 TSİ

Enlem:4 0.85583 N

Boylam: 28.43111 E

Derinlik: 7.01 km

İSTANBUL'DA ART ARDA DEPREMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde merkez üssü Marmara Denizi olan artçı depremler devam etti.

Saat 21.06’da 3.5 büyüklüğünde 15,23 kilometre derinliğinde bir deprem daha yaşandı.

Saat 21.07’de 3.7 büyüklüğünde 7,02 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

4 VE ÜZERİ ARTÇI SAYISI

AFAD tarafından yayımlanan son rapora göre, 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı 8 olarak açıklandı. Raporda, “Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.” ifadeleri yer aldı.