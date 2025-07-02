İstanbul'da hissedilen deprem

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı...

Dün Bursa Gemlik'te peş peşe meydana gelen depremler sonrası bugün İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu.

Depremin yine Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldiği açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 13.57 sıralarında meydana gelen deprem, 12.91 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi ve birçok vatandaşın telefonuna uygulamalardan da mesaj olarak geldi.

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DÜN 2 DEPREM OLDU

Gemlik'te dün de biri 3.9 diğeri 4.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana gelmişti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Bursa Gemlik’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.