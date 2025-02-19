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İHA

İstanbul'un Ateşehir ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir kamyonun boş bir araziye hafriyat döktüğü tespit edildi.

Tespiti yapılan kamyon, çevrede geniş çaplı devriye faaliyetleri sonucunda aynı gün saat 15.30 sıralarında bölgede yüklü bir şekilde park halinde bulunurken kamyonun sürücüsü de yakalandı.

647 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Şahsın yapmış olduğu ihlallere yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; ‘Ağırlık ve Boyut Kontrol Mahallerinde Ölçü kontrolüne girmemek’ maddesinden 16 bin 975 TL, ‘Yükü dökülecek şekilde yükleme yapmak’ maddesinden 2 bin 72 TL para cezası kesildi.

2872 sayılı Çevre Koruma Kanunu’nun ‘Kaçak Döküm yapmak’ maddesinden 460 bin TL ve ‘Belediye izin belgesi olmadan yük taşımak’ maddesinden 168 bin TL olmak üzere toplamda 647 bin 47 TL idari para cezası uygulandı.

TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Ayrıca kamyon, trafik yönünden hacizli, yakalamalı araç olduğu tespit edilerek trafikten menedilmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Öte yandan, ceza kesilen hafriyat kamyonun daha önceden araçlara çarparak kaldırıma çıktığı görüntüler ortaya çıktı.