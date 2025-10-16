İstanbul'da kara para soruşturması: 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul güne operasyonla başladı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu, kamuoyunun yakından tanıdığı 7 kişiye yönelik soruşturma haberi, gündeme bomba gibi düştü.

ÖRGÜT KURMA, KARA PARA AKLAMA, TEFECİLİK...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.

7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Altan Keksin, Melike Yüksel, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

