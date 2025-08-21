İstanbul'da kazaya karışan Ferrari satıldı: Futbolcu satın aldı

Türkiye bu olayı konuşuyor...

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir otomobil tamircisine bırakılan Ferrari, motor ustası tarafından araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkarıldı.

Ancak kısa süre sonra usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya karıştı.

15 MİLYON DEĞER BİÇİLDİ

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik'e ait Ferrari'nin kazadan yalnızca 5 gün önce satın alındığı öğrenilirken, Türkiye'nin gündemine oturan otomobilin tamir ustası tarafından 15 milyon TL bedel ile satın alınacağı belirtilmişti.

ARAÇ SATILDI

Geçtiğimiz günlerde tamir edilmek üzere test amaçlı olarak kullanılırken E-5 karayolunda kazaya karışan 2012 model Ferrari 458 Italia marka araç satıldı.

Araçla kaza yapan lüks araç tamir ve bakımıyla uğraşan Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu.

FUTBOLCU SATIN ALDI

Yılmaz aracı futbolcu Sercan Türk’e sattığını açıkladı.

En son Bakırköyspor’da top koşturan 34 yaşındaki Sercan Türk’ün otomobil merakı olduğu da ortaya çıktı.

Hasarlı araçları alıp toplayan Türk, Ferrari’yi de kendisi tamir ettirecek.

OTOMOBİL KAÇ MİLYONA SATILDI?

Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor.

Rayiç değerinin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi.

Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

GEÇMİŞİ DE HASARLI

Yılmaz aracın geçmişte de hasar aldığını, şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu, kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını ifade etmişti.