İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için düzenlenen operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya paylaşımında, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayrıca, 214 ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini aktardı.

"OPERASYONLARDA 89 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edileceğini bildirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık 214 ruhsatsız tabanca ele geçirdik.

"116 AYRI EYLEME KARIŞTIĞI TESPİT EDİLEN ÖRGÜT ÜYELERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİK"

Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak; Kasten öldürme, Kasten yaralama, Nitelikli yağma, Resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, Genel güvenliğin tehlikeye sokulması, Tehdit ve Motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledik.

ELE GEÇİRİLENLER

Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste yapılan aramalarda; 214 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet kalem tabanca, 5 adet çelik yelek, 2 adet çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik.

"40 AYRI SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"

Operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

"OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKA DEVAM EDİYORUZ"