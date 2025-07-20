İstanbul'da seyir halindeki sürücü direksiyon başında fenalaştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü sara krizi geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kendi aracında sıkışan sürücü için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

tfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda hızlanarak önce bir araca, ardından park halindeki başka bir araca sert şekilde çarptığı görülüyor.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Kazaya karışan park halindeki aracın sahibi Mete Ertunç Sevilir, yaşananları şöyle anlattı:

Buradaki dükkanın sahibiyim. Maalesef dükkanın önünde park yeri olmadığı için aracımı karşı tarafa bıraktım. Aracımı bıraktıktan sonra dükkana geldim, kepengi açtım. Tam kasayı açacağım sırada böyle ‘bam’ diye büyük, çok güçlü bir ses geldi. Hemen kepengi tam açtım, içeriye baktım ama o sesin şokuyla kaldım. Maalesef şans bize vurmuş. Arabayı havada gördüm adeta. Hemen olay yerine koştum, baktım ki çarpan araçta biri sıkışmış. Sonrasında video ve fotoğraflar çektik. Allah korudu, çok şükür bir şeyi yoktu. Cana geleceğine mala gelsin tabii ki. Artık bakalım, bundan sonrası ne olacak.

'SARA KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR'

Sevilir, sürcünün kriz geçirmiş olabileceğini şu sözlerle ifade etti:

İzlediğim görüntülerden anladığım kadarıyla çarpan şahsın sara krizi geçirdiği söyleniyor. Ya da bir anda hızlandığı görülüyor videoda. Çok sert bir şekilde çarpıyor, önce bir araca, ardından bizimkine. Ama o an tam olarak ne yaşandı bilemiyorum. Eğer gerçekten sara krizi geçirdiyse, ki ben de geçmişte sara hastasıydım, hatta ameliyat da geçirdim; bu durum anlaşılır. Ama başka bir şey varsa, onu bilemem tabii ki.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.