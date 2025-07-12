İstanbul'da sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret etmişti: Şüpheli hakkında karar

İstanbul'da tepki çeken bir olay kayda geçti...

Ahmet K., sosyal medyada iki farklı rumuzla açtığı hesabından terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler ile şehit ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün hatırasına hakaret etti.

Ayrıca paylaşımlarında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu tepki çeken paylaşımlar sonrası Ahmet K. hakkında soruşturma başlattı.

ŞEHİT YAKINLARININ FOTOĞRAFLARINA UYGUNSUZ YORUMLAR YAPTI

Soruşturma kapsamında şüphelinin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 Türk askeriyle ilgili paylaşımlara ve cenaze programlarına katılan şehit yakınlarının fotoğraflarına uygunsuz yorumlar yaptığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SAVUNDU

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İfadesinde, söz konusu sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını öne süren şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Ahmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.