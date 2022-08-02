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    İstanbul'da temmuz ayında en fazla pahalanan ürün biber oldu

    Temmuz ayında İstanbul'da en fazla fiyatı artan ürün yüzde 58,34 ile biber oldu.
    • 02.08.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:28
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    İstanbul'da temmuz ayında en fazla pahalanan ürün biber oldu

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

    İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 106 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    Temmuz ayında biber ücreti yüzde 58,34 arttı

    Temmuz ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan biber ücreti yüzde 58,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 44,36 ile ilaçlar, yüzde 35,58 ile laboratuvar tahlil ücreti, aynı grupta yer alan yüzde 30,51 doktor muayene ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 23,08 ile tiyatro, gıda harcamalarından yüzde 21,21 ile limon, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 19 gazete oldu.

    Temmuz ayında karpuz fiyatı yüzde 24,21 ucuzladı

    Temmuz ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan karpuz fiyatı yüzde 24,21 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    İHA'nın aktardığına göre fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 20,17 ile erik, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 18,47 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,87 ile şeftali, yüzde 11,91 ile maydanoz, yüzde 11,45 ile kavun, yüzde 9,22 ile bamya oldu.

    İstanbul da temmuz ayında en fazla pahalanan ürün biber oldu #1


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