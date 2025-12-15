İstanbul'da trafik yoğunluğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da sabah saatleri çileye döndü.

İstanbul'da haftanın ilk günü sağanak yağışın etkisiyle araçlar uzun süre ilerleyemedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor.

YÜZDE 80'E DAYANDI

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.