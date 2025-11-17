Abone ol: Google News

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 09:08
  • İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk oluştu.
  • Bugün, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ders zili çalan yaklaşık 20 milyon öğrenci nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik arttı.
  • İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 70 olarak ölçüldü.

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

YÜZDE 70'E ULAŞTI

Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

 İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.

