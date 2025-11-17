- İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
YÜZDE 70'E ULAŞTI
Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.