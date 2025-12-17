İstanbul'da trafik yoğunluğu mesai bitiminde yüzde 87'ye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakent'te trafik çilesi...

İstanbul'da iş çıkışı ile birlikte trafik haritası kırmızıya büründü.

YOĞUNLUK YÜZDE 87'YE KADAR ÇIKTI

Mesai bitimiyle beraber kent genelinde yoğunluk yüzde 87'ye kadar yükseldi.

Ana arterler, sahil yolları, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZA TRAFİĞİ DAHA DA ARTIRDI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli'de yaşanan kazanın sebebiyle Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Merter'deki yol çalışması trafiği olumsuz etkiliyor.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

KÖPRÜLER EKSTRA YOĞUN

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

ANADOLU YAKASI KİTLENDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ataşehir'den Kartal'a kadar sürüyor.

Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.