İstanbul'da trafikte dehşet saçan maganda yakalandı

İstanbul Bakırköy'de bir maganda, sebebi bilinmeyen bir şekilde aracından çıkarak diğer araca doğru koştu.

KADIN SÜRÜCÜYE YUMRUKLARLA SALDIRDI

İçinde çocuğun da bulunduğu iddia edilen aracın önünü kesen saldırgan, kadın sürücüye yumruklarla saldırdı.

KAMERAYA ALINDI

Saldırı anları ise, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GEREĞİ YAPILDI

Gereğinin yapıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şöyle dedi:

"İstanbul Bakırköy’de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, kadın sürücüye saldıran K.İ.K. isimli şahıs yakalandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi, Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan, Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz.

Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. “Biz Gereğini Yaparız."