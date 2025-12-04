İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı

- İstanbul'daki Vezneciler Metro İstasyonu'nda tavandan su akması yolculara zor anlar yaşattı.
- Yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçmeye çalıştı.
- Biriken su, güvenlik görevlilerince çekçekle temizlendi.
İstanbul'da toplu taşıma vatandaşlarda adeta bir çileye dönüşüyor.
Sıkça yaşanan aksaklıklar, sorunlar, kazalar birçok soruna sebep oluyor.
Bunlara bir yenisi daha Vezneciler'de eklendi.
İSTASYONDA TAVANDAN SU SIZDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilen M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman metro hattının Vezneciler İstasyonu'nda tavandan su aktığı görüldü.
GÖREVLİLER SUYU ÇEKÇEKLE TEMİZLEDİ
Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.
Biriken suların, güvenlik görevlisi tarafından çekçekle temizlendiği gözlendi.