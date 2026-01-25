İstanbul'da yabancı uyruklu kadını öldüren şüphelilerin yakalanma anları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Şişli ilçesinde çöp konteynerinde kafası kesik bir halde bulunan kadın cesedi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 Özbekistan uyruklu şahıs, Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli, verdiği ifadede maktul ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu ve aralarında çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİNE ENSONHABER ULAŞTI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Durdona Khakimova’nın cinayetinde şüphelilerin havalimanında yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç., malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissetmiş ve çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaşmıştı.

CESEDİ PARÇALAR HALİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilmiş, bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşılmış, çalışmaların devamında cansız bedenin bulunduğu noktadan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerinin yanındaki 2 adet valizde, cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulunmuştu.

Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller, olay yeri inceleme aracına konulmuştu.

2 ŞAHIS GÜRCİSTAN'A GİTMEK ÜZERYEKEN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi.

İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar, Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şahıs, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.