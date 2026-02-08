Ülke genelinde yağışlı hava devam ediyor: Batıda yağmur, doğuda kar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava oldukça değişken ve çoğunlukla yağışlı bir seyir izleyecek.

Sıcaklık değerleri ise büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

TÜRKİYE HAFTAYI SAĞANAK YAĞIŞLA KAPATACAK

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle Marmara, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı bir hava olacak.

Sıcaklıklar kıyı kesimlerde 10-18, iç ve doğu bölgelerde 5-13 derece civarında seyrederken, yüksek rakımlarda daha düşük değerler kaydedilecek.

DOĞUDA KAR DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü yağışlı hava biraz daha batıya kayarken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında da yağmurun etkili olması bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu bölgelerde kar yağışının devam edeceği düşünülüyor.

Güneydoğu'da ise daha az yağışlı bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak önceki güne benzer veya hafif düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE DÜŞÜK SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Salı günü ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu hava, yer yer hafif yağmur veya karla karışık yağışın devam etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışının hala etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde biraz daha düşük, batı ve güneyde ise ılıman seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Çarşamba günü yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde yoğunlaşması bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar yağışı öngörülüyor.

Batı ve güney bölgelerde ise daha çok bulutlu ve hafif yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarı veya hafif üzerinde; kıyılarda 9-16, iç kesimlerde 3-12 derece bandında olacağı düşünülüyor.

YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE KAR OLARAK DEVAM EDECEK

Perşembe günü doğu ve kuzeydoğu kesimlerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışın sürmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde yer yer güneşli bir havanın görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde; doğuda daha soğuk ve 0-11, batıda ılıman ve 8-18 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

8 Şubat Pazar:

9 Şubat Pazartesi:

10 Şubat Salı:

11 Şubat Çarşamba:

12 Şubat Perşembe: