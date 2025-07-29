İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

Suç ve suçlularla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlı ve kesintisiz operasyonlarıyla yurt genelinde aralıksız sürdürülüyor.

Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere, organize suç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler tek tek tespit edilerek adli makamlara sevk ediliyor.

Kamu düzenini hedef alan her türlü yasa dışı girişime izin verilmiyor.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul’da yasa dışı bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında 550 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.

Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.