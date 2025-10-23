İstanbul'da Yenidoğan Çetesi soruşturmasında savcıyı tehdit eden sanıklar hakim karşısında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yenidoğan Çetesi davası sürecinde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit ettiği öne sürülen Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İLK SAVUNMALARINI BUGÜN YAPACAKLAR

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada, sanıklar ilk kez savunmalarını yapacak. Duruşmanın ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in de aralarında bulunduğu 3 kişi müşteki, 13 kişi ise sanık olarak yer aldı.

SİLAHLI HAFİYELİK ÖRGÜTÜ

İddianamede, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast hazırlığı yaptığı tespit edilen örgütün, her türlü teknik ve lojistik kabiliyete sahip olduğu belirtildi.

Örgütün kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğu, bazı kamu görevlilerinden teknik bilgi ve destek aldığı, el bombası, çelik yelek, mermi, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabildiği, bu malzemeleri temin etme kapasitesine sahip olabilen Silahlı Hafiyelik Örgütü olduğu ifade edildi.

ÖRGÜT İÇİNDE SIKI HİYERARŞİ BULUNDUĞU İDDİANAMEDE YER ALDI

Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulan örgütün, kamu gücünü kullanarak mağdurlara ait kişisel verileri ele geçirdiği, yargı ve adalet süreçlerini etkilemeye yönelik eylemler gerçekleştirdiği, üyeler ve lider arasında emir-komuta zincirine dayalı sıkı bir hiyerarşi bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in 4 Eylül 2024’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruya yer verilen iddianamede, savcı Engin’in aracının takip edildiği, evinin gözetlendiği, tehdit edildiği, yürüttüğü “Yenidoğan Çetesi” soruşturması nedeniyle sosyal medya üzerinden bazı kişiler tarafından kin ve nefret güdüldüğü ifade etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı açıklandı.

17 YAŞINDA TETİKÇİ TUTULDUĞUNU SÖYLEDİLER

Savcı Engin, 30 Ağustos 2024 tarihinde Aylin Arslantatar tarafından arandığını belirterek, görüşmede iş insanları ve istihbarat bağlantılı kişilerin bulunduğu bir ortamda kendisine yönelik suikast planlandığının söylediğini bildirdi.

Arslantatar’ın, 17 yaşındaki bir tetikçinin tutulduğunu, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel’in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleştirileceğini ifade ettiği, bu plan gerçekleşmezse savcının Ankara’da yaşayan kız kardeşinin hedef alınacağını sözlü şikayetinde ifade etti.

Savcı Engin’in, Arslantatar'ın görüşme sırasında kendisine, "Ne olur Yavuz hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendi canından korkmuyorsan bile eşin çocuğun ailen var." dediğini belirtti.

SAVCIYI MAKAMINDA TEHDİT ETTİLER

1 Ekim 2024 tarihinde yaşanan olayda, Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin’in, mağdur Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in makamına giderek çeşitli tehditlerde bulunduğu iddianamede yer aldı.

Belgede, Zengin’in kendisini İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve istihbarat görevlisi olarak tanıttığı, devlet içinde güçlü bağlantılara sahip olduğunu ileri sürdüğü ifade edildi.

Görüşme sırasında Zengin’in, savcıya “Senin attığın adımdan, WhatsApp’ından, gittiğin poligondan, Bolu’daki ailenden haberleri var.” dediği iddianamede yer aldı.

''SAVCI OLMANIN BİR ÖNEMİ YOK''

İddianameye göre Zengin, suikastın profesyonel bir ekip tarafından planlandığını, savcının kız kardeşinin de hedef alındığını söyledi.

“Savcı olmanın önemi yok” ifadelerini kullandığı ve işaret parmağını savcı Engin’e doğru sallayarak “Konuyu kapat” dediği, ailesine yönelik tehditlerde bulunduğu, "içeridekini çıkarabildiğin kadar erken çıkar sal gitsin." dediği de iddianamede yer aldı.

İKİ YAŞINDAKİ KIZINI DA HEDEF ALDILAR

Zengin’in, ayrıca "Kızını, eşini, annesini, babasını, kız kardeşini, savcı beye acı vermek derdindeler ve kötü bir şekilde acı vermek derdindeler." sözleriyle mağdur cumhuriyet savcısının ailesi ve 2 yaşındaki kızına da zarar verme niyetleri de iddianamede yer aldı.

100 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede; Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında ''kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs'', ''suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak''', ''yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', ''var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit'' Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli istihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçu, ''ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'' suçlarından 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

Diğer 10 sanık hakkında ise eylemlerine göre değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.