İstanbul'da yerel seçim öncesi deprem gündemi! Murat Kurum'un konuşması gündemde Yerel seçimler yaklaşırken 'beklenen İstanbul depremi' konusunda hazırlık ve tedbir tartışmaları alevlendi. Adı İBB adaylığı için geçen Murat Kurum'un, İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon yapı olduğuna yönelik açıklaması yeniden gündeme geldi.

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ensonhaber.com

Deprem ülkesi olan Türkiye, daha 9 ay önce tarihi bir felaket yaşadı.

Henüz daha deprem felaketinden etkilenen 11 ilin yaraları sarılırken sık sık ülkenin muhtelif noktalarında büyüklü-küçüklü depremler meydana geliyor.

İstanbul ise bu konuda en büyük tehlike arz eden ve tedirginliğe neden olan şehir...

Uzmanlar, uzun yıllardır 'beklenen büyük İstanbul depremi' için halkı ve yetkilileri uyarıyor.

İstanbul özelinde en büyük sorumluluk ise yerel yöneticilere düşüyor. Bu kapsamda yerel seçimlere kısa süre kala halkın ve kamuoyunun gündeminde deprem konusu var.

İstanbullular, 5 yıl boyunca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde adım atılmayan depremden önce tedbir ve yatırımlar konusunda sorumluluk alacak, proje üretecek adayları görmek istiyor.

Yerel seçim yaklaşırken Murat Kurum'un açıklamaları gündemde

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında temayül yoklamalarının da yapılmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için adı en sık geçen isimlerden eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un bu konudaki proje ve açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra yine yoğun bir şekilde tartışma konusu olan 'beklenen İstanbul depremi' hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, 300 bin konutun acil değişmesi gerektiğini söylemişti.

İstanbul'da riskli 1,5 milyon konut

İşte Kurum'un tekrar gündem olan o sözleri:

"Bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlılığımızı hep birlikte elimizi taşın altına koyarak yürütmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde önemli projelerimizi açıklayacak. Gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı gerek Marmara Bölgesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimizi.

Oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden çalışacağız. İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğunu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin, İstanbul'da sadece bakanlığımızın 94 bin bağımsız bölümden oluşan projeleri var.

2 yakada 2 rezerv alan

Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa Yakası'na taşıyacağız. Bu çerçevede yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerimizi, tüm deprem bölgelerinde ve Marmara Bölgeleri'nde devam edeceğiz.

Sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımlarımızı atacağız. Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprakları içerisinde eş zamanlı yürüteceğiz."

"Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir"

Yine Kurum'un, aynı günlerde yoğun incelemeler esnasında yaptığı bir konuşma da hafızalara kazınmıştı.

Kentsel dönüşümün bir beka meselesi olduğunu söyleyen Kurum, "Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul’da da Ankara’da da İzmir’de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Hiçbir parti gözetmeksizin bütün belediyelerimize söyledik. Kentsel dönüşüm için bize gelen hiçbir belediyeye kafamızı çevirmedik. Anlaşan bütün vatandaşlarımıza sürecin önünü açtık. Biz kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Etmek zorundayız. Bu, bir milli güvenlik ve beka meselesidir.” ifadelerini kullanmıştı.