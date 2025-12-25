İstanbul'da yılbaşı öncesi taksicilerden yüzde 30 zam talebi

İstanbul gündemini sık sık kurcalayan bir konu da taksiler.

Yeni yılın ilk haftasında takside zam konusu yeniden masada.

Taksi, Megakent'te bir çile haline gelirken "zam" konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı.

ULAŞIM ZAMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam uygulanırken, pek çok ürün ve hizmette zam oranlarının yüzde 30 seviyelerine ulaşması kamuoyunda tartışma yarattı.

Son olarak Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasının ardından, taksi ücretlerine de zam geldiği açıklandı.

TAKSİCİLERDEN YÜZDE 30 ZAM TALEBİ

Elips Haber’e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda taksi ücretlerine en az yüzde 30 zam talebinde bulunacaklarını söyledi.

Aksu, zam taleplerine ilişkin şunları söyledi:

Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’ine ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Rakam belirtmedik, Komisyon toplanıyor ve ona göre karar alınıyor. Bizim zam talebimiz de en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir.