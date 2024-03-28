İstanbul'da yol çöktü: Gecekondular hasar büyük gördü Gece saatlerinde gecekonduların üzerine çöken yol evlere zarar verirken olay yerine gelen ekipler, önlem amaçlı yolu araç geçişine kapattı.

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DHA

İstanbul'da çöken yol tehlike saçtı...

Maltepe Gülensu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda büyük hasar oluştu.

Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi.

Yol araç geçişine kapatıldı

Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

"2 gecekondunun üzerine çöktü"

Mahalle sakini Berhan Erturan, "Daha önce burada önlem almışlardı çökme riskine karşı. Dün ben bir ses duydum, o sırada çöktü. Yaklaşık 6 ya da 7 metre var. 2 tane gecekondunun üzerine çöktü. Buraları kapatmışlardı, önlem alındı. Sonrasında yol çöktü zaten, ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)