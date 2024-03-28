İstanbul'da çöken yol tehlike saçtı...
Maltepe Gülensu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda büyük hasar oluştu.
Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi.
Yol araç geçişine kapatıldı
Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.
"2 gecekondunun üzerine çöktü"
Mahalle sakini Berhan Erturan, "Daha önce burada önlem almışlardı çökme riskine karşı. Dün ben bir ses duydum, o sırada çöktü. Yaklaşık 6 ya da 7 metre var. 2 tane gecekondunun üzerine çöktü. Buraları kapatmışlardı, önlem alındı. Sonrasında yol çöktü zaten, ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış