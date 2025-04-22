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İHA

İstanbul Avcılar’da aynı yönde seyir halinde olan otomobil, sağ şeritten taksiyi sollarken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Baydın Özcan’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özcan, ağır yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özcan, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

"ÇOK KAN KAYBEDİYORDU"

Kazanın yaşandığı noktadaki bir esnaf olan Hasan Kızmaz, “Dükkanı açıp oturduğum anda bir ses geldi. Dışarı çıktığımda yerde yatan birini gördüm. Çok kan kaybediyordu. Sürücü şok içindeydi, hareket edemedi. Duyduğuma göre yoğun bakımda.” diye konuştu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.