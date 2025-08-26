İstanbul'daki zincir market çalışanları onlarca kilo domatesi çöpe döktü

Türkiye genelinde onlarca mağazası olan zincir marketler, kimi uygulamalarıyla tepkilerin hedefi oluyor.

O marketlerden biri, Ataşehir'deki mağazasında yeni bir skandala imza attı.

KASA KASA DOMATESİ ÇÖPE DÖKTÜLER

Yenisahra Mahallesi'ndeki mağazanın çalışanları, kasalarca domatesi çöpe döktü.

Market çalışanlarının çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, olay esnasında çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Paylaşımlara çok sayıda tepki yorumu geldi.