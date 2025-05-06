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AA

İstanbul'un bitmeyen sorunları yine gündemde...

İstanbulluların çoğu, CHP yönetiminin 30 yıl geri götürdüğü şehirde yarın susuzluk yaşayacak.

10 SAAT SÜREYLE SU VERİLMEYECEK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde, yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında, vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

İŞTE O MAHALLELER

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

SARIYER'DE DE SU SORUNU

Sarıyer'de de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasıyla yolda çökme meydana gelmiş ve bu olay temiz su hattında arızaya yol açarak Ayazağa ile Yeşiltepe Mahallesi'nde su kesintisine neden olmuştu.

Kesinti üzerine vatandaşlar tepki gösterince, Sarıyer Belediyesi ekipleri tankerlerle su dağıtımı yapmıştı.

BİDONLARLA SU TAŞIDILAR

Ancak dağıtım sırasında özellikle akşam saatlerinde izdiham yaşanmış, vatandaşlar su bidonlarını taşırken zorlanmıştı.

Belediye ekipleri, okul ve otobüs durakları gibi merkezi noktalarda su dağıtımı yapmış, ancak tek bir tankerin yetersiz kalması nedeniyle sorun tam olarak çözülememişti.