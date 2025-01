İHA

16 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan İstanbul'da ulaşım sorunlarının ardı arkası kesilmiyor.

Yenibosna Metrobüs İstasyonu, 26 Haziran'da kapatılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları başlatılmıştı.

6 aydır çalışmaların sürdüğü istasyon hala tamamlanamadı.

İlk etabı 17 Eylül 2007'de Topkapı-Küçükçekmece arasında hizmete açılan metrobüs sistemi, İstanbul trafiğinde adeta vatandaşlara can suyu olurken yıllar içerisinde sistem, günde ortalama 1 milyona yakın insanın kullandığı bir sistem haline geldi.

6 AYDIR YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANAMADI

Geçmişte yapılan çalışmalarda kısa süreli aralıklarla metrobüs durakları uzatılırken, Yenibosna Metrobüs İstasyonu'nda hala yenileme çalışmalarının tamamlanması vatandaşa yaka silktirdi.

İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde inşa süreci sonrası toplam 13 istasyondan oluşan Topkapı-Küçükçekmece metrobüs hattı 16 ayda tamamlanırken, Yenibosna istasyonunun 6 aydır yapılamaması tepki topladı.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Proje nedeniyle şerit kapatılması sonrası trafikte meydana gelen yoğunlukla da gündeme gelen çalışmada üst geçitteki son durum havadan görüntülendi.

Alanda işçilerin çalışmalarına devam ettiği görülürken, üst geçidin birçok noktasında asılı olan ‘Yeniden inşa ettik, engelli erişimine uygun hale getirdik, Yenibosna metrobüs yaya üst geçidini açıyoruz, hayırlı olsun” pankartı dikkat çekti.

"SÖZLER VERİLDİĞİ TARİHTE TUTULMALI"

Trafiğin her geçen gün yoğunlaştığını ve kullanılan alanların dayanıklı olmasının önem taşıdığını aktaran Hamdiye Baytugan, “Kozmopolit bir şehirde yaşıyoruz her geçen gün fazlalaşıyor, yoğunlaşıyor, trafik her zaman var, günün her saatinde var. Önceden sabah 07.00-09.00 ya da 09.30 arasıydı şimdi her saat her dakika var. Üst geçidi çok fazla kullanmıyorum ama sözler verildiği tarihte tutulmalı. Çünkü bu bizim için gerekli olan bir şey. Zamanında olması çok güzel.” şeklinde konuştu.

"ÜST GEÇİDİN YIKILMA TEHLİKESİ VAR"

Mevcut üst geçidin yıprandığına dikkat çeken ve yenilenen alanın bir an önce açılması gerektiğini aktaran vatandaşlardan Barış Efe Türkmen, “Tehlikeli, diğer üst geçit biraz çürümeye yakın, yıkılma tehlikesi var, demek ki bir şeylerde bir eksiklik olmuş. Vatandaşlar için çok önemli sonuçta burada can sağlığı söz konusu, umarım bir an önce açılır diyelim bize de kullanması düşer. En son bence aksaması gereken durumlardan biri, belli temel şeyler vardır; barınma, ulaşım, yol bu da onlardan biri çok temel bir şey. Bir an önce açılmasını tabii ki isteriz.” dedi.