Abone ol: Google News

İtalya’da Türk rüzgarı: Kenan Yıldız’ın maaşı tavan yaptı! İşte yeni maaşı

Juventus, forma giyen genç milli futbolcu Kenan Yıldız’ın maaşını 4 kat artırma kararı aldı. Genç yıldızın yükselen grafiğini yansıtan bu hamleyle birlikte yeni maaşı merak edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 16:54
İtalya’da Türk rüzgarı: Kenan Yıldız’ın maaşı tavan yaptı! İşte yeni maaşı

Milli takımın genç yıldızları arasında yer alan Kenan Yıldız, İtalyan ekiplerinden Juventus’ta forma giymeye devam ediyor.

İtalyan devinin, Kenan’ın gösterdiği istikrarlı çıkışı karşılıksız bırakmadığı ve oyuncuya güvenini ortaya koyan çok önemli bir adım attığı öğrenildi.

Yeteneğiyle dikkat çeken futbolcunun sözleşmesi yenilendi. Yenilenen sözleşmenin ardından yetenekli futbolcunun maaşına 4 kat zam yapıldığı belirtildi.

6 MİLYON DOLARA ÇIKARILDI

Calciomercato'nun haberine göre, yeni sözleşme kapsamında milli oyuncunun yıllık kazancı 1.5 milyon dolarda 6 milyon dolar seviyesine çıkarılarak sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatma kararı alındı.

 Yeni maaş anlaşması, genç oyuncunun kariyerindeki yükselişi finansal olarak da taçlandırmış oldu.

KAYNAK: Calciomercato

Gündem Haberleri