İTÜ mezuniyetinde ayetin olduğu pankartı kapattılar

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Düzenlenen mezuniyet törenine ise bazı anlar damga vurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde En'âm Suresi 162. ayetin yazılı olduğu pankartın açılması bazı öğrencileri huzursuz etti ve engellemeye çalıştılar.

GÖRÜNTÜ VERİLMESİNE ENGEL OLDULAR

Bir grup, sahnede açılan "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir" yazısının önüne geçerek görüntü verilmesini engellemeye çalıştı.

SLOGAN ATTILAR

Pankartı kapatıp indirmeye çalışan grup, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı attı.